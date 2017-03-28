郵差救路倒老婦一命 社會處安排居家照護
雲林縣北港鎮郵差黃厚銘送信途中，幫助1名路倒老婦人送醫，救回1條命，28日縣府社會處社會救助科科長蔡盈柔、北港鎮長張勝智、黃厚銘探望老婦人，得知老婦人獨居，將協助安排居家照護。
北港鎮郵差黃厚銘日前送信途中，見1名老婦人倒在路上，先叫救護車送醫，再到醫院代付醫藥費，事後老婦人與兒子前往郵局感謝「綠衣天使」救了她一命，27日北港郵局加以表揚。
今天縣府社會處社會救助科科長蔡盈柔、北港鎮長張勝智、縣長祕書張嘉富偕同暖心郵差黃厚銘，前往許姓老婦北港住處，得知老婦的兒女皆在外地工作，目前獨居，馬上協助安排居家照護。
79歲老婦人說，27日她騎機車到市區買便當，突然身體不適倒地並嘔吐不已，還好有好心的郵差即時幫忙送醫，才救回1條老命，很感謝縣府與鎮公所的關心，讓她感受社會滿滿的溫情。
(中時)
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