房貸壓力大 雲林兩婦摸黑偷蒜頭遭逮

台西警分局東勢分駐所員警28日凌晨3點許，在程海村產業道路發現1輛小貨車形跡可疑，盤查後在後車廂起出7袋尚未曬乾的蒜頭，市價約7000元，小貨車駕駛許姓婦人坦承因房貸壓力，才會摸黑到田裡偷蒜頭。

今天凌晨3時許，台西警分局東勢分駐所副所長吳堅庭巡邏時，在產業道路發現1輛小貨車行跡可疑，攔下盤查後，在後車廂起出7袋蒜頭，由於小貨車駕駛許姓婦人與乘客林姓婦人均無法交代蒜頭來源，2人被帶回偵訊。

警方調查，乘客林姓婦人為許姓婦人的嬸嬸，許姓婦人一開始否認偷蒜頭，辦案人員苦口婆心相勸，花了2個多小時，總算突破許姓婦人心防，她坦承因貸款壓力沈重，才會挺而走險摸黑行竊。林姓婦人則供稱不知情。訊後2人依竊盜罪嫌送辦。

(中時)