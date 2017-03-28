海濤法師護生園被爆收容牲畜多病 員工出面喊冤
有媒體報導指出，由海濤法師主導設置的中華護生協會，其中嘉義梅山護生園被爆是黑戶收容所，指內部收容牲畜多病、環境髒亂等問題，園方員工今出面受訪回應，每天至少清理1次牛糞，積極維護環境，並強調有問題一定會改善。
據媒體報導指出，位在大林鎮中坑里的梅山護生園為黑戶收容所，內部還有牲畜疾病、糞水溢流等問題，且該護生園收容的動物，除了狗，還有牛、鹿、豬、鴨、孔雀等，宛如小型動物園。
吳姓員工今出面受訪表示，目前收容所僅只有180隻狗、51頭牛，沒有報導內容所指的鴨、孔雀等其他動物，他說，這裡雖然不能養其他動物，但只要好心人送動物來，園區就成為臨時寄放站，隔一段時間再將動物送其他有養殖執照的畜牧場。
吳姓員工說，收容這些犬隻，皆是愛心人士搶在牠們被撲殺前救回來收養，其他牛隻則是師兄姐去年從屠宰場購入。另糞水溢流、環境髒亂等問題，吳姓員工則表示，園方共有3名員工，他們每天至少清理1次牛糞，積極維護環境，現場也無傳出味道極重的屎臭味，園區也非常乾淨。
嘉義縣家畜疾病防治所長李建霖說，園區醫療部份確有不足之處，惟尚無違反動保法情事，另畜禽屍體處理部份，需與化製場簽約，如欲進行掩埋亦需符合規定。嘉縣環保局今也到場稽查並表示，該園區存放牛糞的水槽確實會因下雨而溢出，污染他人農地，已依「水污染防治法」第20條處3萬元罰鍰，要求園方限期改善。缺失部份園方也允諾會改善。
(中時)
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