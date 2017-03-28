沙灘當雪地特訓 新化高工林昱廷拿特奧金牌
熱愛跑步的台南市新化高工學生林昱廷，日前入選代表隊，並接受國手培訓，把沙灘當雪地練，沒看過雪、也不會溜冰的他，在24日落幕的2017世界冬季特殊奧林匹克運動會中與團隊奪下雪鞋400公尺接力金牌，個人組也拿下第4名成績，難能可貴。
林昱廷在2016年曾經隨隊到韓國首爾進行5天的移地訓練，實際體驗在雪地的感覺，其他時間因為台灣不下雪，都是在台南安平及高雄旗津的沙灘練習，加上今年賽事在奧地利格拉茲舉辦，為了適應高地氣候，還特別到阿里山進行體能訓練，強化心肺功能。
林昱廷說，訓練過程漫長而枯燥，一開始不習慣，經常跌倒受傷，也搞不懂為什麼要那麼辛苦，一度萌生退訓念頭，在教練、親友及隊友的鼓勵下，他才堅持下來，只想跟隊友共同奮戰，能有這樣的結果真的很開心。
除了林昱廷，他的同班同學張明豪也被選入地板曲棍球代表隊，最後團隊也拿下銀牌，兩人過去都沒有比賽經驗，都只是喜歡體育運動的學生，被代表隊教練許柏仁邀請入隊，再經過1年半苦練，終於一舉奪牌，也在人生歷程中寫下難忘回憶。
(中時)
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