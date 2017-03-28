馬英九教唆洩密案一審無罪 洪秀柱欣喜拍手叫好
前總統馬英九教唆洩密案一審結果出爐「無罪」，國民黨黨主席洪秀柱今天午後抵達基隆參加「基隆市議會黨會同志座談會」結束，被媒體追問對前總統馬英九官司案無罪結果看法，她當場拍手叫好大呼「公道回來了」、「公道自在人心」，隨即離去。
洪秀柱今天下午4點抵達基隆參加「國民黨議會黨團同志座談」，和基層黨團同志分享意見、傾聽黨工意見，提前替明年將登場議員選舉，勉勵在場與會黨工要努力。
洪秀柱表示，自己黨主席任期直到今年8月，萬一不能連任黨主席，「組織改造」工作及黨務也不能停擺，就算被人嫌、被人怨也要堅持下去，更向黨工喊話2018年議員選舉席次「只能多不能少」，要資深黨員肩負傳承重任，培育年輕一代黨工。
而座談結束後媒體追問對於馬英九教唆洩密案「無罪」看法，洪秀柱一整天馬不停蹄跑行程，還不知馬英九無罪宣判結果，當一被告知後立刻欣喜拍手，直呼「公道回來了」、「公道自在人心」，一旁隨扈旋即阻擋離去。
(中時)
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