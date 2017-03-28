馬英九一審無罪 律師：不符經驗法則

民進黨立委柯建銘自訴前總統馬英九涉教唆洩密、誹謗，台北地方法院今天審結，判馬英九無罪。對此，律師黃帝穎表示，這個判決不符經驗法則。

黃帝穎解釋，北院判決理由認為，對於民國102年9月1日，前檢察總長黃世銘赴總統官邸洩密，無法證明是因馬英九指示；如此判案邏輯，形同黃世銘未經馬指示，恐是「夢到」專案報告哪裡有不足，而主動加碼洩密，與馬無關，北院如是判決，難符經驗法則。

黃帝穎指出，馬英九在另案偵查中當證人，曾指出「請黃世銘102年9月1日中午前往寓所再做說明」，既然一審法官認定黃洩密非馬指示，則馬英九恐另涉偽證罪，依法可處7年以下有期徒刑。

黃說明，馬若犯偽證罪，這是比3年以下有期徒刑的洩密罪還重的犯罪，馬的一審無罪判決，恐怕是馬案官司的開端。1060328

(中央社)