憂黨主席選舉 青壯藍委29日提建言

國民黨立委江啟臣今天表示，國民黨主席選舉讓基層感到焦慮與疏離感，因此明天與幾位國民黨立委共同召開記者會，一方面表達民眾擔憂，也要表達對黨未來的關心與期待。

多位國民黨青壯立委，包括江啟臣、蔣萬安、李彥秀、王惠美、林為洲等辦公室，今天共同表示明天將在立法院召開「這一次，請聽我們說」記者會，會中將呼籲6位黨主席候選人傾聽來自國民黨青壯派的聲音，正面回應國民黨所面臨的五大挑戰，並且提出具體論述。

江啟臣表示，國民黨主席選舉開跑至今，讓基層感到焦慮與疏離感，但沒給予民眾所關心的議題回應，也似乎聽不到候選人們對於國民黨如何重返執政的想法與看法，所以讓支持者覺得憂慮與焦慮，而社會大眾也對這場選舉漠不關心。

江啟臣說，明天站出來開記者會，一方面是表達民眾的反應，二方面也代表著他們對黨的未來的關心與期待，他們雖然沒有參選黨主席，但關心這場選舉帶給國民黨的影響與未來。1060328

(中央社)