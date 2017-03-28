藍疑柯談反去蔣為連任 綠籲邁正常化國家

民進黨團表示，去蔣化議題是讓台灣邁向正常化國家的方式之一，也尊重台北市長柯文哲說法；國民黨團說，柯文哲是不是為了市長選舉，大家應該都非常清楚。

柯文哲27日晚間和大馬留台學生餐會說，現在台灣的最大問題就是「我看你不順眼就把你幹掉」，這樣的作法如同去蔣化，並沒有辦法解決台灣真正的問題；他今天在曼谷受訪又表示，有關蔣介石，他從過去到現在態度一致，並沒有改變過。要給蔣介石公平正確的評斷，不要一開始就持否定態度。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，只有去蔣化當然不能解決台灣的問題，只是讓台灣邁向正常化國家的方式之一；應讓歷史回歸歷史，而不是編造謊言或教科書，讓人民只有一種思考方式；他也尊重柯文哲的說法，「自己怎麼講，自己負責任」。

民進黨立委段宜康則在臉書上表示，從柯文哲這番談話，可以肯定3件事，「他不懂歷史」、「他不懂文化」、「他真的很想連任」。

國民黨立法院黨團書記長王育敏說，柯文哲最近的言論可以看出有慢慢修正，回到中性的路線，這是不是為了2018年市長選舉，大家應該都非常清楚，因為柯文哲現在首要任務就是要爭取連任成功。

王育敏表示，過去大家都知道柯文哲很會放話、拋出議題，但柯文哲可能發現這樣會讓聲望下降，所以開始回到中性、理性的路線，希望柯文哲心裡真的是這樣想的，而不只是為了選舉。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，歷史就是歷史，蔣中正的功與過，就交給歷史來論斷，難道討厭前總統李登輝或是陳水扁，就要將其歷史抹滅掉嗎？

時代力量立法院黨團總召徐永明說，柯文哲不應只單純視為去蔣化，而是轉型正義的一環，對台灣作為正常化民主國家，時代力量認為這是深化民主必須要做的；柯文哲的家庭也身經二二八事件，應該更能瞭解社會對轉型正義的期待。1060328

(中央社)