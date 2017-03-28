林威助開季待二軍 首戰就敲全壘打
中信兄弟38歲老將林威助擁有日本職棒10年經驗，在中華職棒第4個球季，首次從二軍出發，今天在二軍開幕戰敲出3分全壘打，也是他在中職二軍的第1支全壘打。
中信兄弟二軍今天在屏東訓練基地迎戰Lamigo桃猿二軍，林威助擔任第7棒指定打擊，4打數敲出1支全壘打、貢獻3分打點。
林威助2014年加入中信兄弟，連3年球季都從一軍出發，幾乎所有時間都在一軍。
林威助去年一軍出賽95場，其中51場先發，整季打擊率3成10，有6支全壘打；最亮眼的是代打34個打數是全隊最多，代打打擊率3成82、上壘率4成5。
林威助今天在第6局面對桃猿先發投手林樺慶，敲出全壘打送回壘上2名跑者，也幫助球隊逆轉比數，取得6比5領先。
但兄弟二軍後援投手沒有守住領先，桃猿二軍在後半段再度超前，終場10比6拿下本季二軍首勝。1060328
(中央社)
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