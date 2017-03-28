清明離島加班機第3波 台北馬公增兩班
交通部民航局今天下午協調華信及立榮航空加開第3波清明掃墓離島加班機，分別在30、31日增開台北馬公往返班機共兩班，下午已開放訂位，還未訂到票的旅客，可把握機會。
民航局說，清明連假國內航空疏運期從3月31日至4月5日，近日澎湖鄉親提前返鄉掃墓需求較高，再協調華信在3月30日、立榮航空在3月31日，各增開1班往返台北馬公加班機。
民航局先前已核定兩波清明假期加班機，清明假期在澎湖、金門及馬祖等離島管制航線，共提供12萬4860個座位。
民航局說，已請航空公司調派A321及B738等型機加入支援，較105年清明假期增加6.9%運能。
民航局也將在疏運期間派專人監控各機場疏運情況，視情適時啟動疏運ABC計畫，以加班機或放大機型、專船或軍機疏運旅客。1060328
(中央社)
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