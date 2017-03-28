賣毒給同胞 彰化專勤隊逮越南藥頭
移民署彰化縣專勤隊會同警方在台中火車站附近的大廈，逮捕1名涉擔任藥頭的越南籍陶姓外勞，以及8名涉嫌吸毒的越南籍外勞，訊後依毒品等罪嫌送辦。
專勤隊指出，陶姓外勞因長期吸毒，長相和證件上的照片差距很大，後來使用掌上型的「e指通」查詢系統查證身分，確認是陶姓外勞無誤。
移民署彰化縣專勤隊指出，日前接獲民眾報案指稱，只要到了週末假日，台中火車站附近1棟大廈的出租套房都會有外勞在套房內開趴，且不時有異味飄出，循線查出疑似為1名陶姓越南籍外勞在此販賣毒品，提供其他外勞吸食。
專勤隊隊長蔡崇富說，逮捕陶姓外勞時，陶姓外勞原本還帶著幹員到別間套房，企圖誤導，不過隊員們聽到某間套房內傳出越南籍人士的對話，且傳出臭味，在套房內逮捕涉嫌吸毒的8名越南籍外勞，查扣吸食器以及14包安排他命等毒品，訊後送辦。1060328
(中央社)
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