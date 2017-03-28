月眉西側南向聯絡道動工 將成花博迎賓之路
「國道4號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道」28日動工，預計明年9月完工，市長林佳龍強調，設計結合花博意象，種植上千棵樹搭配景觀規劃，盼完工後成為花博迎賓之路，有信心這條道路能在2018台中世界花博前完成。
林佳龍前往主持月眉西側南向聯絡道路開工典禮，立委洪慈庸、市議員陳本添、翁美春等民代出席，林佳龍感謝中華工程在董事長嚴雋泰的帶領下全力投入，各工程路段進度均提前。
林佳龍指出，這條路是花博道路工程最重要道路之一，設計上結合花博意象，種植上千棵樹再搭配景觀規劃，盼完工後成為迎賓之路；而聯絡道路橫跨國道1號並銜接東西兩區域，市府希望藉此帶動神岡、后里、外埔、大甲等地方發展。
建設局表示，整段月眉西側南向聯絡道路工程，北起后里區甲后路與月眉東路一段交叉口，南接大甲溪北岸聯絡道橋梁工程，全長2973公尺，未來將平衡后里發展外，也透過路網串聯促進產業整體發展。
此外，「台中世界花博外埔園區聯外道路工程」昨日開工，銜接花博外埔園區的最後一哩路正式啟動！
(中時)
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