《聲之形》3天票房全台破2千萬奪冠

《電影版聲之形》劇情動人催淚，開片票房大勝好萊塢強片。(采昌國際多媒體提供)

《電影版聲之形》，刷新今年日片在台開片票房成績。打從日本上映以來，已經創下23億日幣票房佳績，相繼獲得日本奧斯卡、東京動畫獎等獎項肯定。挾帶超高人氣與話題性，該片已於上周五3/24在台上映。

《電影版聲之形》在3月24日至26日短短3天的台北票房，直逼600萬，全台票房則突破2,000萬大關，與首周末3天票房相較，確定榮登新片票房冠軍。

此外，該片首3天創下台北594萬票房成績，也超越今年到上周為止的賣座日片《刀劍神域劇場版：序列爭戰》的413萬，及去年話題強片《你的名字》的口碑場3天票房543萬。

《電影版聲之形》這次有全台近70家戲院聯合上映，也打破今年日本電影在台灣的排片數，數量直逼去年《你的名字》。

(時報周刊)