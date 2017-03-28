暖冬少雨 北門紅蔥頭盛產價格俏
拜今年暖冬少雨氣候所賜，北門地區紅蔥頭產量恢復正常，收購價格也創下近幾年新高，漲幅將近5成，目前已採收8成左右，農民都鬆了一口氣。
北門地區種植紅蔥頭面積約120公頃，年產量近720萬台斤，是台南的重要產區，去年受到寒害、降雨影響造成歉收，不僅減產6成，能採收的紅蔥頭也因為賣相差、斤兩不足，每台斤僅15元左右，讓農民大嘆「歹年冬」。
三光里里長曾進祥種植約2公頃的紅蔥頭，今年收成逾8萬台斤，盤商收購價每台斤約25元，不僅走出去年跌價陰霾，還創下這幾年來的新高，曾進祥說，一般來說每分地可收約4000台斤的紅蔥頭，今年都增加至少1成，重點是收成好，總算多少補貼去年的損失。
蔥價看俏，不僅種植的農民有收入，連採收期的臨時工都有「加薪」，不同於紅蘿蔔、菱角等採收工人領日薪，紅蔥頭採收是算重量，每台斤工人可拿1.2元，今年產量好、重量足，每天工作8小時計算，依採收量至少可以領到1500元，不少人還努力「加班」，希望能多賺一點。
(中時)
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