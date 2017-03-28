南韓女星Hani來台　為代言品牌活動站台

Hani向前來接機的粉絲揮手致意。（陳麒全攝）

Hani向前來接機的粉絲揮手致意。（陳麒全攝）

Hani向前來接機的粉絲揮手致意。（陳麒全攝）

南韓女團EXID成員 Hani 28日晚間抵台。（陳麒全攝）

南韓女團EXID成員 Hani 28日晚間抵台。（陳麒全攝）

Hani此行主要是因為她代言台灣區「fuze tea飛想茶」而受邀為活動站台。（陳麒全攝）

Hani此行主要是因為她代言台灣區「fuze tea飛想茶」而受邀為活動站台。（陳麒全攝）

南韓女團EXID成員 Hani 28日晚間抵台，此行主要是因為她代言台灣區「fuze tea飛想茶」而受邀為活動站台，Hani一身輕裝，載著口罩，到入境大廳時停下腳步向前來接機的粉絲揮手致意，隨後上車離去。

(中時)