澳門2017台灣週 4月品味多元文化

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澳門市民4月將不必親自前往台灣，在當地即可親身領略台灣的多元文化風貌，包括電影、繪本出版、音樂等。

行政院大陸委員會駐澳門機構台北經濟文化辦事處與文化部駐香港機構光華新聞文化中心合辦的「2017台灣週」活動，預定於4月6日至17日在澳門舉行。

這已是澳門台北辦事處和香港光華中心連續第3年在當地舉辦「台灣週」活動。

澳門台北辦事處主任盧長水今天說，本年度的「台灣週」以「花樣青春」為主題，活動內容有電影放映、台灣原創繪本展覽、講座與工作坊，以及音樂會等，大小活動有18場。

所有活動將分別在澳門國父紀念館、何黎婉華庇道演藝劇院等場地進行，全面向當地民眾呈現台灣的優質文化、藝術和音樂面貌，同時促進兩地文化交流。

在電影放映方面，「金馬近距離」電影單元預定4月13日至16日在何黎婉華庇道演藝劇院舉行，期間將會免費放映金馬獎得獎作品。

光華新聞文化中心主任胡晴舫介紹說，將會放映的澳門短片作品「撞牆」，曾獲金馬獎最佳劇情短片提名，對澳門電影圈帶來很大鼓舞。

其他上映的電映有鍾孟宏的「第四張畫」與張作驥的「當愛來的時候」，它們分別曾獲得金馬獎最佳導演及最佳影片。

「台灣週」預定於4月6日晚在國父紀念館開幕，當晚將由「大人都愛看的繪本」展覽揭開活動序幕。1060328

(中央社)