正妹深夜送街友愛心壽司 另類深夜食堂
台東張姓壽司業者堅持食品不過夜，因此將沒有賣出去的壽司送給街友。她和員工都說，摸黑找街友剛開始會怕怕的，但是做有愛心的事，很開心。
正妹張育綸與丈夫黃建銘經營迴轉壽司，晚上則變成「深夜食堂」，製作公益便當，成為街友一天中最美味的一餐。
「浪費食物會被雷公打」，張育綸堅持食品不隔夜，但丟掉又太可惜，於是發想做愛心，在晚上打烊前將沒賣出去的壽司製成物超所值的公益便當，1盒綜合壽司200元，收入5成捐給安心家庭關懷協會，讓消費者吃消夜也做愛心，每天幾乎都秒殺。
另外，他們也將公益便當和熱騰騰的味噌湯送給街友，好幾個夜晚和員工摸黑找街友，有些街友難以置信，半信半疑接下便當，確信後，又驚又喜，連聲道謝。
員工吳乙貞說，她前天晚上首次出任務，到黑漆漆的角落找街友，「真的很害怕」，但是當她看到街友接下便當時，就覺得很開心，「能為社會做點事」。
老闆黃建銘也曾親自送壽司便當給街友，他說，做愛心，感覺很踏實。
張育綸說，老公很愛釣魚，並經常邀釣友分享「戰利品」，「乾脆開家壽司店」，讓釣友有固定聚會場所，消費者也能嘗到最新鮮壽司和生魚片，食材都是釣友現釣提供，或在富岡港當天購買。1060328
(中央社)
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