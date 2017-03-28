香港房價高不可攀 新特首表態要解決

香港行政長官當選人林鄭月娥今天說，她「下定決心」要解決香港的高房價問題。香港人口密集，對在當地工作的外籍商務人士來說，房價是其中最受關切的議題之一。

路透社報導，香港是北京當局掌控下的金融樞紐，林鄭月娥曾任香港政務司司長，26日經由1200人組成的選舉委員會選為行政長官。她在當選演說中宣示，將化解因2014年支持民主的大型示威而造成的政治分裂。政治對立妨礙了港府的政策制定和立法工作。

北京支持的林鄭月娥在瑞士信貸銀行（Credit Suisse）香港的一場投資會議中表示，香港這個前英國殖民地面臨亞洲地區以及中國大陸城市的激烈競爭，這些競爭者「越來越強大」。

房價是香港主要的社會議題之一，興建更多平價住宅是即將卸任的特首梁振英首要施政之一，但他並未達成這項政策目標。

林鄭月娥說，土地和勞工是香港發展的兩項「最大瓶頸」。

她告訴現場200名金融和商業專業人士：「在土地問題上，我下定決心下屆政府要徹底解決。」

「這不僅是思考年度的土地銷售計畫而已，而是真正思考土地長期的供應問題，或更好是考慮香港土地儲備的問題。」（譯者：中央社周慧盈）1060328

(中央社)