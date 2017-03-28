電子票證聯名卡搭高鐵 四月起增一卡通
台灣高鐵從2011年12月15日起，開放自動加值的悠遊卡聯名卡搭高鐵，配合政府多卡通政策，4月1日起，持一卡通聯名卡也可搭高鐵，但同樣都只能選擇自由座車廂。
交通部政務次長王國材、一卡通票證公司董事長施勝耀及高鐵公司董事長江耀宗，今天下午在高鐵南港站，共同主持高鐵多卡通平台及一卡通上線啟用儀式，宣示台灣高鐵正式邁入電子票證多卡通的新時代。
台灣高鐵說，電子票證感應進站搭乘自由座服務，推出5年來，因省時、便利的特性，深受年輕族群及商務客喜愛，使用人數穩定成長。
目前，高鐵旅客量平均每天近超過15萬人次，其中自由座旅客約占3成，估算使用悠遊卡聯名卡搭高鐵人數，約占自由座旅客近7%。
台灣高鐵公司表示，旅客持一卡通聯名卡搭乘高鐵，與持悠遊卡聯名卡相同，只適用搭乘自由座車廂，票價以自由座全票計費。優待票（含孩童票、敬老票及愛心票）的旅客，須另行購票。1060328
(中央社)
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