冬季特奧凱歸 苗特教生返校成英雄

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國立苗栗特殊教育學校4名身心障礙學生代表台灣參加2017冬季特奧，在雪鞋及競速滑冰項目，共奪得4金1銀2銅佳績，今天返校參加歡迎會，受到全校師生英雄式熱烈迎接。

2017冬季世界特殊奧運，中華代表隊共抱回16金、11銀、12銅，其中4金1銀2銅出自苗栗特教學校代表隊選手徐宜筠、賴玟溢、謝葦蓁和林文辰，4人今天由學輔處主任賴國誠、教練顏玲惠陪同搭乘專車返抵校內，全校歡欣鼓舞，派出舞龍隊表演、直排輪隊獻花，家長會也頒贈獎金。

苗栗特殊教育學校是苗栗地區唯一招收中重度以上智能障礙、自閉症及多重障礙學生的國立學校，長期推動特殊奧運及適應體育，藉由體育訓練過程，發掘身心障礙者自我潛能，強化優勢能力。

這次赴奧地利參賽，中度智能障礙的徐宜筠挑戰雪鞋項目勇奪200M金牌、4x100m銅牌，多重障礙重度學生賴玟溢獲雪鞋項目100M銀牌、4x100m金牌，中度智能障礙的謝葦蓁在競速滑冰項目獲111M金牌、333M金牌，中度智能障礙林汶辰獲競速滑冰項目222M銅牌。

其中，謝葦蓁曾在2015洛杉磯特奧會勇奪田徑項目3金，今年再添2金，寫下紀錄。

教練顏玲惠指出，謝葦蓁在競速滑冰111M時，出發沒幾步即遭對手碰撞推擠，當下她告訴自己不能倒下，努力穩住陣腳一路往前衝，最後贏得金牌，奪牌那一刻情緒激動地抱著教練哭喊「我做到了！」 堅毅鬥志讓她都感動。

顏玲惠說，台灣是亞熱帶國家，這些孩子得克服雪地環境的寒冷，集訓期間是利用滑冰場或海邊沙灘練習，過程中學會獨立自主、自我照顧、互助合作，除了展現生活適應學習成果，更具有奮戰不懈的運動精神。

徐宜筠的母親黃淑秀指出，女兒個性害羞，從小到大她幾乎都得陪在身邊，為了參賽練習，她已經可以自己搭高鐵往返北中南，獨立了很多。

黃淑秀說，照顧身心障礙孩子，一路走來真的不容易，得付出更多的耐心與陪伴，「原本只想她高高興興長大，從沒想過有一天會她能拿奧運金牌」，實在太感動。

至於贏得奧運金牌的心情如何？徐宜筠滿臉笑意直說很開心，她也說「練習的時候很累、腳很痛，但是我會繼續努力練習，現謝謝老師跟同學一直為我加油」。1060328

(中央社)