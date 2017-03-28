哈韓哈進集訓 中山工商愛哭鬼特奧摘金

外號「愛哭鬼」的中山工商綜合職能科學生王嘉慧（中）是哈韓一族，邊哭邊跑跑進韓國特奧集訓後，今年勇奪奧地利冬季世界特殊奧林匹克運動會雪鞋金牌，並與同學聯手拿下3金。（校方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年3月28日

外號「愛哭鬼」的中山工商綜合職能科學生王嘉慧是哈韓族，邊哭邊跑進韓國特奧集訓後，今年勇奪奧地利冬季世界特殊奧林匹克運動會雪鞋金牌，並與同學聯手拿下3金，為國爭光。

今年冬季特奧台灣共拿下16面金牌，中山工商在雪鞋和競速滑冰囊括3金，為國爭光，日前北上台北獲總統蔡英文接見嘉勉；王嘉慧等得牌學生今天在校方旗海大陣仗下受到師生英雄式夾道歡迎，場面風光。

校長林昭億表示，校方7年前開始運用競技與成就方式，磨練智能障礙生勇於挑戰自己、肯定自我，成效奇佳，歷來都有傑出表現，國內缺乏雪地賽場，但選手克服萬難，移地訓練，從不喊苦，果然再創「山中傳奇」。

拿下雪鞋100公尺金牌、200個人及400接力銅牌的王嘉慧從小缺乏自信，動不動就哭，老師說話太溫柔哭、同學對她好也哭，她愛看韓劇，知曉參加特奧集訓可以到韓國，為此，有氣喘的她，選拔時邊哭邊跑，真的被她跑進國手圈。

王嘉慧去年1月到韓國、今年2月到阿里山，體驗攝氏零度以下模擬雪地環境，這次特奧在奧地利拉姆紹滑雪場比賽，王嘉慧於跑100公尺起先落居第2，但她拼命衝刺到終點，含淚奪金。

另外，競速滑冰秦瑞也奪1金1銅，中山工商女將黃汩獲1金1銀。秦瑞除智能障礙與人互動較差，來到中山工商開始接觸直排輪，人生大轉變，變得有自信，2年前參加在美國的夏季特奧，奪1金、1銀、1銅，今年冬奧表現同樣傑出。

「穿上直排輪鮮少跌倒，平常倒是跌跌撞撞，令人百思不解。」黃汩的導師張簡秋月說，身材胖胖的黃汩，協調性差也沒人緣，平時走路看地板，說話也不敢正視對方，後來在美國夏季特奧直排輪滑奪1金1銀，從此信心大增，今年在冬季特奧再立大功。1060328

(中央社)