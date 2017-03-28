撇步94狂 役男兵種抽籤出奇招

役男為讓抽籤有好運，在掌中畫上眼睛，希望祖先能夠看到籤筒內的上上簽。（葉德正翻攝）

83年次以後役男更只需改服4個月軍事訓練役，但每年的軍種抽籤依舊讓役男「皮皮挫」，為求得好運役男紛紛出奇招，有人勤洗手去霉運，也有人求神問卜拜祖先，甚至有役男抽籤時在掌中畫上通天眼，並且塗上綠油精象徵抽到「涼缺」，無所不用其極就是要抽到心目中的上上籤。

替代役男魏士傑表示，役男最害怕抽中的兵種就是海軍陸戰隊，因此抽籤前就會有許多學長提供偏方建議，像是千萬不能拜關公或是媽祖，因為武神會讓你進海陸，媽祖則會讓你在下部隊時抽中金馬獎，另外也有學長表示要在手上畫上眼睛，這樣祖先才可以看清籤筒的內容。

此外，學校社團還有前幾屆學長傳承下來的祖傳香水，據說只要噴一下掌心就可以改運，甚至有學長抽軍種時抽中海軍陸戰隊，因此替代役抽籤時特別噴在掌中，果然成功抽中替代役，免去海陸的魔鬼訓練，是傳說中的聖水。

民政局兵役徵集科長許力友表示，近年來新訓課程的內容都已經標準化，不論是哪一個軍種在新訓的課程內容上都是一樣的，所謂「海軍陸戰隊很操」的刻板印象已經落伍，就連以前有人抽中海陸，其他役男歡聲雷動的情況也因為役期縮短，而不像過去那樣熱絡。

許力友說，目前各軍種的徵集比例都是公開資訊，公所會依照役男最高學歷以及科系所學專長分類為航海、航空以及通用三類，而83年次之後的役男則以航空與通用兩類區分，並在對照各兵種所需比例後製作各軍種籤。

許力友提醒，役男抽籤可以向學校或工作單位申請公假，除了役男本人需攜帶身分證外，如果是交由家長代抽則需額外準備代抽家屬的身分證、印章、戶口名簿以及抽籤通知書讓役政單位驗證，若是役男以及家屬都無法到場就會由公所代抽，詳細資訊歡迎上民政局網站役男大亨online查詢。

(中時)