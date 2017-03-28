搶飯碗 正修科大外籍生就博會求職踴躍

我要評比

正修科技大學東南亞籍學生為留台工作，踴躍到就業博覽會求職。(郭韋綺攝)

東南亞學生在台工作逐年增加，今(28)日正修科技大學舉辦「2017春風得意好薪情」就業博覽會，吸引泰國、馬來西亞學生前來求職，校方表示，東南亞學生在台灣找到工作，幾乎都留台不走，主因就在於薪資，比起他們的母國足足多出一倍。

這次徵才廠商包括遠雄企業集團、國賓飯店、全家，科技業擇友華泰電子、巨匠電腦等，傳統製造業的群創電子、台灣典範半導體、高雄捷運公司等，至於服務業的九乘九文具、大魯閣，公職類海巡署、海空軍官校和國軍招募中心，現場提供近2萬個就業機會。

來台9年，將從經營管理研究所畢業的泰籍研究生謝智安說，他前晚趕論文到天亮，非常疲憊，但為了將來飯碗，再累還是要來。

他說，泰國的薪資普遍比台灣低得多，大學畢業生平均月薪只有15K，大都市的消費水平又不比台灣低，不只存不了錢，甚至都要和父母住才能打平開銷，希望能學以致用在資訊業工作。

國企系畢業生、馬來西亞籍李偉榮說，台灣薪水比泰國高是吸引他留台工作的主因，希望能找到會計、金融等相關工作，長長久久做下去，對未來較有保障。

(中時)