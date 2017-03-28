歷史新高 全球6成黑面琵鷺來台過冬

全台各地共紀錄到2601隻黑面琵鷺。(王徵吉先生提供)

台灣沿海提供充足食物，尤其西南部沿海濕地是黑面琵鷺度冬最重要棲地。 (王徵吉先生提供)

農委會林務局公布黑面琵鷺的統計數據，今年全球黑面琵鷺總數有3941隻，其中高達2601隻來台過冬量，比去年增加541隻，佔全球總數的66％，不僅來台數量寫下歷史新高，更已連續3年有超過2000隻以上來台過冬，顯示台灣棲地保育的成效。

林務局表示，黑面琵鷺又稱飯匙鳥，是被國際自然保護聯盟(IUCN)列為瀕臨滅絕等級的稀有候鳥，主要棲息於海岸潮間帶與附近濕地、河口泥灘地以及漁塭等等，目前已知黑面琵鷺繁殖地是北韓、大陸遼寧的無人小島，遷徙時會沿海岸南下，到達南方的台灣、香港、海南島、北越等地過冬。

林務局指出，在台灣主要是10月至隔年4月間可以看見黑面琵鷺的蹤影，族群多集中在台南市，有多達1810隻，另外嘉義縣有513隻，高雄市則有247隻，其餘則是北中南各地零星分布。台灣棲地可提供黑面琵鷺充足食物，經過良好覓食、補充能量後，最後在4月至5月間逐漸北返，繁衍後代。

林務局保育組長夏榮生表示，針對黑面琵鷺來台的兩大主棲地台南四草、台南七股兩地，政府皆有畫設野生動物保護區加以保護，提供良好的生活環境以及穩定的食物來源。近來嘉義與高雄沿海濕地的黑面琵鷺數量有增加跡象，顯示黑面琵鷺族群開始從台南往南北擴散，未來也會值續觀察，評估是否增設野生動物保護區。

林務局表示，黑面琵鷺調查工作配合著全球同步進行，林務局自2015年把調查工作委託給中華鳥會及全台鳥會，今年動員了超過百位鳥友，針對全國51個區域進行調查，經過統整過後再送交香港觀鳥會彙整，最後併入國際資料，當作全球黑面琵鷺保育行動成效的重要依據。

(中時)