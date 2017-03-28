遇五月天喊5566 合照小女孩13年後感人現身！
五月天成軍20年，明天將在大安森林公園免費開唱，消息一出讓粉絲好激動，知名製作人張哲生早前也在臉書分享五月天13年前曾被7歲女童誤認為5566的逗趣陳年往事，讓不少網友看了哈哈大笑，今（28日）張哲生更轉達當年那個小女孩在13年後，想對五月天傾訴的內心話，讓不少粉絲看了直呼好溫暖！
當年把五月天錯認為另一男子團體5566的小女孩Angel，相隔13年後也和五月天一樣邁入第20個年頭，日前更透過媽媽傳訊給張哲生，希望張哲生能代為轉達內心想對五月天說的一番話，內文中可愛寫著：「不好意思，小的時候因為年幼無知所以講錯了名字…。但是自從聽到阿信哥哥親口告訴我：『我們是五～月～天』，我就記住了～～我們都是五月天！」
此外，身為五迷的Angel也透露因為準備考試之故，無法趕回台灣一同慶祝五月天成軍20周年，但內心也默默替五月天禱告，衷心祝福偶像演唱會成功。而Angel這一番暖心文字，也獲得網友回響，紛紛留言為她打氣「小妹妹，考試加油」、「20年過去了 那份溫暖依舊在～」、「最後一句好可愛『爸爸在趕回去幫我參加演唱會』」。
(中時電子報)
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