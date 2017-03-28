農委會首度試辦釋迦保險 政府補助逾半
去年尼伯特颱風重創台東釋迦產地，災損高達5億元，使農業保險呼聲高漲，農委會今宣布，4月開始首度對台東釋迦試辦收入保險，政府補助55％保費，農民投保一公頃只需繳2萬3535元。不過農民看法兩極，雖多認為有投保必要，但保費偏高，負擔稍重。
農糧署表示，除了先前已陸續開辦的梨、芒果商業保險外，現也將在台東地區試辦釋迦收入保險，投保期限為4月1日至4月30日，保險期間則為一年，自5月起至明年4月底為止。
農糧署表示，理賠機制是以地區為單位，假如投保農民種植釋迦所在的鄉鎮市，受到天災影響或市場因素使得產量減少或價格下跌，導致當期種植釋迦的平均收入低於政府公告的釋迦基準收入，就會依投保面積理賠差額，每公頃最高可理賠30萬元。
農糧署指出，為了鼓勵農民藉由保險機制穩定收入，分散災害風險，中央政府將補助50％的保費，台東縣府則補助5％，算一算，政府補助的保費超過一半，農民僅需負擔45％的保費，而且，農民遭受天然災害時，仍可依規定領取災害救助金，但須扣除中央政府補助的保費。
農糧署主任秘書翁震炘表示，果樹一旦倒塌，復耕的時間恐怕長達2到3年，這段期間農民無以維生，只靠災害救助金保障不夠，需要保險當地二層保障填補收入缺口，各個農地的地理位置不同，有些地方易受颱風影響，有些地方能靠地勢阻隔，農民可以自行評估風險，決定是否投保。
台東釋迦農友江弘業指出，農業保險對農民非常重要，是必須的政策，但初步看來保費仍偏高，他與弟弟合種約7公頃的釋迦，投保保費超過16萬元，農民收入不穩定，的種植面積若多了一些，負擔就會顯得沉重。
2015年神農獎得主、台東釋迦農友莊政雄則說，農民對保險看法兩極，雖感覺有投保的必要，但仍覺得保費過高，且理賠也有條件，他個人也會再評估農地的風險決定是否參加，但可能只投保一半的種植面積。
(中時)
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