YouBike首度進駐八里
YouBike首度進駐八里！新北市公共自行車(YouBike)29日凌晨零時將啟用八里區中庄市場綜合大樓、龍形停車場、樹林區文林國小(潭興街)及林口區林口老街等4站，全市YouBike站累計達365站，上線營運自行車共9625輛，新北市借車至今仍享有前30分鐘騎乘免費之補助。
交通局於八里區規劃3個YouBike站點，分別位於八里區中庄市場綜合大樓、龍形停車場及市立圖書館八里分館，此3站將可串連八里區之生活圈，方便八里區民眾及學生通勤，亦可以提供當地民眾外出、轉乘新的運具選擇。
交通局提醒，民眾借車前請先檢查煞車、胎壓、車燈及坐墊高度等，騎乘時須遵守交通規則，禁止雙載，並注意借還車時燈號訊息，避免發生誤扣款等情事損及自身權益。
(中時)
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