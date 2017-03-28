大甲媽祝壽大典 豬公肉攤夯
每年大甲媽祖遶境為最經典的地方就是在嘉義新港奉天宮舉行的祝壽大典，今早祭典儀式尚未開始已有數十萬名信眾從各地湧入新港市區，將奉天宮周邊街道擠爆，祭典後民眾則搶拔豬公鬃毛以求智慧，各個豬公肉攤擠滿人潮。
現場由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、嘉義縣長張花冠、立委陳明文、新港奉天宮董事長何達煌等人帶頌祈拜媽祖，數十萬名信眾一同持香旗行三跪九叩大禮，虔誠地祝壽祈求平安，場面壯觀。
祝壽典禮後，許多人蜂擁而至祭壇前，搶拔大豬公豬鬃，將拔下的豬鬃毛包在金紙帶回，而各周邊個豬公肉攤也擠滿人潮，何達煌說，這可以增長智慧、壓驚，信眾也能藉由吃祭拜過的豬公肉，來保平安。
(中時)
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