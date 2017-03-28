廣州形象片發佈　世界花城稱號夙負盛名

大洋網報導，作為2017年“中國廣州國際投資年會”開幕式的重要環節，3月28日上午，廣州嶄新的城市形象片《花開廣州•盛放世界》（“Guangzhou，Flower City in Bloom”）5分鐘版正式亮相發佈。

形象片大氣唯美的畫面和強烈的視覺衝擊力、藝術感染力，就像一張高度濃縮的城市名片，向參會嘉賓展示了一個藝術范、國際范、科技範、具備美好生態、美好生活的中國廣州。

久負盛名的「世界花城」——廣州，自古以來就是海上絲綢之路的發祥地，也是中國通往世界的“視窗”城市。5分鐘的最新廣州城市形象片中，開場以“推開一扇嶺南韻味的花窗”寓意廣州的開放發展，片尾以“華彩綻放”的城市夜景烘托出強烈的“盛放”氣氛，完美演繹出廣州“衝破雲霄”、“破繭成蝶”的蛻變之勢，充分表達了這座城市作為“千年商都、美麗花城、開放門戶”的歷史、現在與未來。

(旺報)