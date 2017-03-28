SBL》票房人氣不振 邱大宗：政府力量要進來

達欣總教練邱大宗直言，要救當前陷入低迷的SBL，政府力量必須進來。(中華籃協提供)

本季說話敢衝敢嗆的達欣總教練邱大宗，28日賽前針對SBL總冠軍賽票房與人氣不振困境，提出他的「獨特」見解，「光靠球團投錢進來，根本是不夠的，政府力量必須進來，假如『樓上』的不肯做，『樓下』怎麼做都沒用！」

擁有中華職籃、中國大陸CBA與NBL、SBL等兩岸籃賽豐富執教經驗的邱大宗，受訪時一開始就批評SBL例行賽不好看，「台灣球員身材太矮了，三分外線也不夠準，比賽打得不太好看，其中當然也包含我帶的達欣。」

不過看到今年總冠軍賽的票房慘狀，邱大宗強調，球迷不願進場看球，光靠球團投進的錢，根本無法讓這個聯賽火熱起來，終究還是需要政府的力量，甚至地方政府也可以，吸引更多資金進來做大，才會讓投資者看到信心。

「我想先從照顧好球員做起，當然就是調高薪水，去刺激球員願意拚命，願意拚命去練習、拚命去打球，比賽當然逐漸會變好看，」邱大宗說，「接著照顧教練，甚至做好選材，把這個聯賽做到越來越周全。」

邱大宗最後語重心長表示，為了幫助SBL提升票房與人氣，政府必須拿出應有魄力才行，否則SBL恐怕越來越看不到未來。

(中時電子報)