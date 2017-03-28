東芝子公司西屋電氣 在美聲請破產

我要評比

東芝公司（Toshiba）的美國核能事業出現巨額虧損，美國子公司西屋電氣（WH）已於當地時間28日聲請適用聯邦破產法第11章，日本母公司已接獲通知。

日本放送協會（NHK）報導，邁向經營重建的東芝，已決定退出虧損累累的美國核能事業。向法院聲請適用聯邦破產法第11章的東芝子公司西屋電氣，總部設在美國，從事反應爐製造和核能發電廠設備建設等業務。

相關人士指出，西屋電氣已通知東芝，它已於當地時間28日向美國法院聲請破產。

西屋電氣於2008年在美國承建的4座核電廠，由於為了符合安全基準導致成本大幅攀升，母公司東芝在本年度決算中，預計將提列7125億日圓損失。

因擔心今後虧損可能會持續擴大，東芝於3月14日決定，將脫售西屋電氣過半數股權等，退出美國核能事業，切斷西屋電氣帶來的風險，在公司合併財報中剔除西屋電氣。1060328

(中央社)