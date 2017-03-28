新發現 安陽辛店商代鑄銅遺址屬大殷墟

我要評比

中國大陸河南省文物局今天對外公布，2016年度五大考古新發現。其中，「安陽辛店商代鑄銅遺址」與發掘甲骨文聞名於世的「殷墟」有著相同的族屬，屬於「大殷墟」範疇。

中新社報導，位於河南安陽的「辛店商代晚期鑄銅遺址」備受考古專家關注。在總發掘面積1360平方公尺的辛店商代晚期鑄銅遺址內，出土數量豐富的陶範（古代鑄造青銅器的陶製模子，又稱印模）、磨石、爐壁等與鑄銅有關的遺物。

河南省文物考古研究院一名負責人表示，該遺址中遺跡分佈密集、有序，族邑聚落、鑄銅遺址與墓葬相互疊壓，是殷墟文化中「居、葬、生產合一」社會形態的集中體現。

這名負責人說，從地理位置上看，該遺址不屬於殷墟遺址範圍，但其文化內涵又與殷墟遺址有著相同的族屬；從區域來看，該遺址應屬於「大殷墟」範疇；從出土物來看，辛店遺址是當時青銅禮器重要的生產基地。

另外，從殷墟之外鑄銅作坊的發現，表明青銅文明已深入影響到殷墟附近重要的族邑聚落。

報導稱，經考古界權威專家評審，安陽辛店商代晚期鑄銅遺址、新鄭市鄭韓故城北城門遺址、洛陽西朱村曹魏墓、洛陽漢魏洛陽城太極殿宮院西南角遺址、滎陽明代周懿王壁畫墓等五個考古項目入圍「2016年度河南省五大考古新發現」。1060328

(中央社)