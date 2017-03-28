彰縣青年諮詢委員會 擴大青年公共參與

我要評比

彰化縣政府成立的彰化縣青年諮詢委員會，今天召開第一次會議，彰化縣長魏明谷頒發聘書給青年諮詢委員，進行互動。

為了強化青年的公共參與，彰化縣政府成立彰化縣青年諮詢委員會，而今天出席首次會議的除了有彰化縣長魏明谷外，還有彰化縣副縣長林明裕、縣府計畫處處長陳坤佐等人。

魏明谷致詞時說，青年擅長使用網路作為媒介以及傳播資訊的工具，也因為資訊普及，青年對社會議題以及政府政策都產生積極爭取的慾望，與其讓青年在網路上發言，不如讓青年朋友與政府部門相互連接，了解政府的運作，參與以及制定公共政策。

魏明谷表示，縣府成立青年諮詢委員會，共有54席委員，邀請各行各業的青年朋友擔任青年委員，而委員的職業有律師、會計師以及教師等，年齡從16歲到40歲，未來會定期召開會議蒐集青年朋友的意見做為施政參考。

縣政府指出，彰化縣青年諮詢委員會共有92名青年朋友報名參加，經由縣府及大學校長等5名委員書面審查，遴選出54名青年委員，其中年紀最小16歲，年齡最大40歲，平均年齡為27歲。成員涵蓋高中職生、大學生、百大青農、律師、學校教職員、市民代表及從事工商服務業的青年等。1060328

(中央社)