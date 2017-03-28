拾畫筆自我療癒 黃金奶奶「樸實藝術」留生命足跡

「黃金奶奶」黃美玉現場進行「樸實藝術」繪畫教學。（謝瓊雲翻攝）

笑容超陽光又可愛的黃美玉，秀出別出心裁的創意人生相簿。（謝瓊雲翻攝）

『黃金奶奶』黃美玉（前排左三）在彰基健康書坊舉辦個人生命回顧畫展。（謝瓊雲翻攝）

75歲的「黃金奶奶」黃美玉，看盡人生悲歡、歷經大起大落，近年拾起畫筆學習「樸實藝術」，默默打開心房、走出抑鬱幽谷，重新擁抱人生，彰基社區健康營造中心展出其畫作，邀民眾一同走入黃金奶奶的生命回顧歷程。

起步了就要往前走！多年前黃美玉的女兒帶著三歲小孫子，向「樸實藝術」畫家張鈞翔習畫，發現其素人畫風，很適合她天馬行空、自由自在的揮灑個性，因此欣然接受女兒邀約，祖孫三人一起學畫、成長，意外走入從未料想過的「畫『話』世界」。

人生經歷幼年心靈創傷、喪夫之痛，黃美玉年輕時讀自撫養3位年幼子女，又遭遇經商失敗等幾度大起大落等歷程，內心鬱鬱寡歡，因此花白了頭髮，她乾脆把整頭髮絲染成金黃色，因此被大家稱作「黃金奶奶」。

黃美玉現在的座右銘是「煩惱、悲傷留在心裡不要超過三秒鐘」。她說在人生最迷惘，幾乎感到一無所有時，卻因為觀看大愛劇場，發現自己並非世上最不幸的人，自己並不孤單，從此決定打開心門、改變自己，把每天都當最後一天活！該去做就去做，為生命留下足跡，反而越來越充滿活力。

黃美玉發現，高齡化社會，許多銀髮族透過畫畫，能舒發情緒、排遣寂寞感，用色彩活化他們的生命。

跟著畫家張鈞翔習畫，「樸實藝術」強調畫畫是以畫筆，將心中所想呈現出來，以輕鬆活潑的方式，描繪屬於自己的人生點滴；近年黃金奶奶用畫筆寫日記、以畫會友，畫出心中感動的故事。

彰基副院長周志中表示，隨著65歲以上老年人口日益增加，長者的健康、安全、休閒與學習的福祉議題，成為老年醫療中需要重視與努力的目標，彰基『健康書坊』身為社區的好鄰居，連續三年辦理藝文展出，獲得廣大迴響，不僅提供生理健康的照護活動，也提供民眾心靈上的饗宴。

(中時)