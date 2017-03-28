彩香再次造訪全猿主場 最愛帥哥詹智堯

羅德啦啦隊乾杯女孩賽前表演。（葉姵妤攝）

Lamigo桃猿今天（28日）在桃園棒球場進行主場開幕戰，球團邀請日職羅德隊超萌吉祥物「馬君」，以及啦啦隊「乾杯女孩」一同到場應援，其中擔任乾杯女孩隊長的彩香已多次造訪桃猿主場，被問及最喜歡的猿隊球員，他嬌羞的笑說是「很帥」的詹智堯。

彩香先前就曾多次來到全猿主場，這次則是帶領3位沒未造訪過寶島的新團員畑內壽理、中村葵、宮崎佑希一起前來，看到贊助廠商設置在外野的汽車，以及桃猿主場特有的升降小飛機，都讓他們覺得很特別。

過去彩香來台時曾到中壢夜市吃過台灣道地美食臭豆腐，這次也推薦其他女孩們要去試試，「不敢吃下去也沒關係，至少要去體驗看看。」但這次乾杯女孩只來台參與桃猿主場開幕戰，停留時間短暫，明天就將搭機回日本。

在桃猿球員中，彩香透露自己最喜歡的球員是外野手詹智堯，被問及是否是因為他很帥？彩香笑著害羞點頭，另外她透露，自己也支持羅德陣中來自台灣的左投陳冠宇，並講出陳冠宇的口頭禪「陳陳大丈夫」。

(中時電子報)