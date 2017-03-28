8千萬蓋納骨塔 恆春鎮代會要求說明計畫
清明節將至，恆春鎮納骨塔問題再次浮上檯面，公所去年底申請8000萬元預算，興建第18公墓大光納骨塔，目前水保與環評計畫案已送至屏東縣政府審核，不過鎮代會認為納骨塔所有資料都不透明，大筆經費如此投入鎮民恐難放心，因此刪減至1萬元，要求公所說明細節。
恆春鎮內長年沒有鎮立納骨塔，有部分居民每年掃墓需到楓港里龍山祭祖，來回車程就要近1小時，因此恆春鎮長盧玉棟編列8000萬元，預計興建納骨塔，去年底審核總預算時，鎮代會則決議刪減至1萬元。
「1萬元是要做紙紮納骨塔嗎？」盧玉棟怒嗆，現水保與環評都已送件縣府，就等通過，且若以平均每塔位5萬元計算，3萬塔位就能帶來15億元商機，既能造福地方又能增加財收，不解為何鎮代會要刁難。
「8000萬不是小數目，公所應先向代表會說明計畫細節。」恆春鎮代會主席周志仲說，鎮代會僅得知納骨塔土地面積約9甲多，其餘無主墳的處置、塔要蓋幾層、環評與水保狀況一概不知，基於為鎮民把關8000萬元經費的立場，須謹慎處理。
周志仲強調，不全數刪除就是要給公所改善空間，把資料透明化，讓居民與代表會安心，公所可向代表們說明運作狀況與需求，「畢竟對鎮民有利的事，誰不想做」因此鎮代會對蓋納骨塔樂觀其成，但申請龐大經費，並不該如此草率。
(中時)
關鍵字：恆春鎮
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