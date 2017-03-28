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南屯文山掩埋場枯樹枝自燃 市府全天候接力撲滅中

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南屯文山掩埋場枯樹枝自燃市府全天候接力撲滅中將加速移除堆積樹枝
南屯文山掩埋場枯樹枝自燃，市府全天候接力撲滅中將加速移除堆積樹枝！（陳世宗翻攝）

台中市南屯區文山掩埋場27日晚發生廢樹枝自燃，台中市政府今日持續動員水車、重機具、人力、消防車及直升機全力灌水降溫，並排定24小時輪班人力。待完全撲滅後，將儘速請委託廠商載往其他地方去化再利用等處理，避免再有類似情形發生。

環保局表示，經初步研判，廢樹枝因水氣導致微生物分解木頭過程中產生沼氣，加上天候高溫引發自燃，消防局今日持續撲滅火勢，共動員水車8部、重機具10台、人力40名及消防車31車次、消防人員70人次及直升機16架次全力灌水降溫。

環保局也全體總動員，出動大批機具人力配合消防單位指揮，將廢樹枝澆灌噴濕移至周邊，針對下方悶燒進行滅火，並闢出防火線區隔未燃與悶燒區域；對於木頭悶燒所產生的異味，除已派駐空氣品質監測車嚴密監測外，也已排定全天候輪班人力加速撲滅熱源，阻止繼續悶燒。

環保局強調，文山掩埋場已設置不透水布及汙水處理廠，澆灌的水可妥善收集，不會污染水體。枯樹枝則已委託廠商將進行去化再利用作業，可減少大量堆置，避免再有類似情形發生。

(中時)

關鍵字：樹枝人力撲滅悶燒掩埋場
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