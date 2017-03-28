南屯文山掩埋場枯樹枝自燃 市府全天候接力撲滅中
台中市南屯區文山掩埋場27日晚發生廢樹枝自燃，台中市政府今日持續動員水車、重機具、人力、消防車及直升機全力灌水降溫，並排定24小時輪班人力。待完全撲滅後，將儘速請委託廠商載往其他地方去化再利用等處理，避免再有類似情形發生。
環保局表示，經初步研判，廢樹枝因水氣導致微生物分解木頭過程中產生沼氣，加上天候高溫引發自燃，消防局今日持續撲滅火勢，共動員水車8部、重機具10台、人力40名及消防車31車次、消防人員70人次及直升機16架次全力灌水降溫。
環保局也全體總動員，出動大批機具人力配合消防單位指揮，將廢樹枝澆灌噴濕移至周邊，針對下方悶燒進行滅火，並闢出防火線區隔未燃與悶燒區域；對於木頭悶燒所產生的異味，除已派駐空氣品質監測車嚴密監測外，也已排定全天候輪班人力加速撲滅熱源，阻止繼續悶燒。
環保局強調，文山掩埋場已設置不透水布及汙水處理廠，澆灌的水可妥善收集，不會污染水體。枯樹枝則已委託廠商將進行去化再利用作業，可減少大量堆置，避免再有類似情形發生。
(中時)
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