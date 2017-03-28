恆春漁會理監事 在野派10理事全上位

今天進行的恆春區漁會會員代表大會，決定江山誰屬，遴選理監事及全國漁會代表人選。（周綾昀攝）

10名當選的在野派理事，將正式入主成為當權派。（周綾昀攝）

確定變天！恆春區漁會今召開會員代表大會，進行決定江山屬誰的理、監事及全國漁會代表遴選，最終在野派提名的10位理事全中選，另一名額則因同票人數多，經抽籤最終由當權派的蔣順成當選，監事選舉在野派則鬧烏龍蓋錯票，最終痛失1席。

此次被喻為史上最激烈的恆春區漁會選舉，以往選情單純，不過這屆兩方人馬互鬥，攻擊漫畫文宣與傳單滿天飛，不過最終18日選舉時，國民黨籍議員張榮志支持的在野派，以1席之差，扳倒前鎮長葉明順支持的當權派，翻轉現況。

今恆春區漁會召開會員代表大會，遴選理監事成員，預計選出11名理事、3名監事與1名全國漁會代表，經會員票選，採無記名連記投票法，每人可投11票，縣府漁業科解釋，該方法可讓代表席次較多的一派，能更穩健取得理事之位。

此次在野派推派的理事候選人中，共有10人符合資格，包括吳清輝、陳春生、謝添喜、白健民、陳瑞木、陳瑞民、張益銘、柯坤龍、尤俊銘與潘建仁，且全部中選，其中有更有7人首次擔任理事，另名理事則因當權派輸1席，而11人同票，最後以抽籤方式由蔣順成獲選，形成10：1的局面，擇期將推選理事長。

監事部分，在野派竟發生有人蓋錯票的烏龍，導致3席中可穩取2席的監視人選，至今只剩1席潘勝智，另外2席則由林志清與蘇伯文當權派取得，全國漁會代表則是當權派的吳龍有中選。

(中時)