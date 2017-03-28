東南亞3語著重安全提示 台鐵：車內播音不增加任何語言
本周六起，台鐵每周末於台北、板橋、桃園、中壢、台中、彰化、台南、高雄及屏東等9站站內及月台，提供越南、印尼、泰國語播音服務，包括協助尋人、尋物及提醒注意乘車安全。台鐵也從2月25日起，每周末在9站服務台提供越、印語諮詢服務。台鐵澄清，車內播音不會新增任何語種，不會2分鐘內播報7種語言。
針對民眾憂心車內播報站名時，將出現2分鐘內廣播7種語言，造成乘客負擔、反感，台鐵運務處營業科科長陳裕謀澄清，車廂內不會新增任何播音語種，包括不會用越、印及泰語告知站名，月台播音也不會新增東南亞三語廣播哪一車次將停靠在第幾月台。
陳裕謀表示，新增東南亞三語的播音內容著重「安全提示」，包括在月台廣播上下車遵守先下後上、注意月台縫隙、月台即將有列車通過不要靠近月台等，並提醒月台進站是觀光、普悠瑪或太魯閣列車，不發售無座位車票，以免國際移工上車後要補票重罰。
台鐵局副局長何獻霖指出，台鐵已招聘第一批18名越、印語時薪人員，在台北等9站，陸續從2月25日起，提供印尼語、越南語諮詢服務。
(中時)
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