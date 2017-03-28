解決廢輪胎 基市招標處理
為處理基隆市百噸待消化廢輪胎，環保局除積極邀請三大公會代表協商載運外，也將廢輪胎納入回收物變賣案，要求得標業者每月需協助處理60公噸廢輪胎。
環保局長賴煥紘表示，全台後端處理廠因環保問題，從原來的5家，至今僅剩汽電共生廠和造紙廠2家，但這2家年初時歲修，造成後端處理全都暫緩，這2家廠商雖已歲修完畢，但基隆市目前約有100公噸的廢輪胎有待處理。
賴煥紘說，廢輪胎後端處理將納入今年度回收物變賣案辦理，得標廠商每個月須協助基隆市處理至少60公噸的廢輪胎，廢輪胎將先送到中間處理廠，抽掉鋼絲和切成膠片後運送到後端處理廠，預估每月市府可入庫新台幣2萬元。
賴煥紘指出，環保局也商請輪胎公會協助調查會員每月廢輪胎產出量，另為避免外縣市廢輪胎大舉入侵基隆市，市府也會商請汽車輪胎公會、汽車材料公會和汽車保養公會三大同業公會代表，協助載運基隆市產出的廢輪胎。
「早處理比晚處理好，快點處理會比慢點處理好」，市長林右昌表示，基隆是周邊縣市較積極協助業者處理的縣市，除盼透過公會力量要求業者自律外，也能與市府合作，一同解決基隆市廢輪胎問題。1060328
(中央社)
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