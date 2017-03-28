馬英九一審無罪 洪秀柱：公道回來了

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民主進步黨立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌洩密、誹謗，台北地院今天判馬英九無罪。國民黨主席洪秀柱下午受訪表示，「公道回來了」。

洪秀柱下午4時30分參加在基隆市議會舉辦的座談會，與黨籍議員交換意見，但因行程滿檔，一開始還不知馬英九獲判無罪，當記者上前採訪時，一旁黨工趕緊告知最新消息，洪秀柱聞訊拍手直說「公道回來了」。

特偵組民國102年偵辦民進黨立法委員柯建銘涉關說案，引發洩密爭議，柯建銘自訴馬英九涉嫌洩密、誹謗，台北地院今天審結，判馬英九無罪，全案可上訴。1060328

(中央社)