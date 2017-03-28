邵族「先生媽」求巫拜師 日月潭4／1上午禁航
日月潭邵族Shinshii（邵族女祭司、先生媽）將於4月1日舉行求巫儀式，考量航行安全及順利圓滿，南投縣政府依據《南投縣日月潭水域載客船舶營運管理自治條例》規定，公告當天上午9時至12時，日月潭船舶全面停航，請船家、旅行社及旅客調整遊程。
南投縣政府28日下午邀集遊艇公會、邵族文化協會及相關單位協調；邵族議員石慶龍表示，邵族傳統祭儀，感謝各界的支持與體諒。日月潭國家風景區管理處、台電及消防局均表示，可提供必要之協助。遊艇公會理事長黃禹諺表示，雖然禁航多少影響船舶業者生意，但仍會支持當地族群文化。
邵族文化協會表示，在部落長達9年盼望下，新任先生媽候選人終於出現，依照傳統，先生媽們只能搭乘傳統小船至Lalu（邵族最高祖靈聖地，拉魯島）進行求巫拜師儀式，途中不能回頭或返航，全程需給祖靈安靜無干擾的湖面與環境，讓先生媽觀察水象（例如潭水冒泡)），與周遭環境現象（例如昆蟲異常舉動）等，來與祖靈對話，等待祖靈示意，因此需要船家們配合停航。
(中時)
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