武漢出現百元國庫券 收藏家稱：兌換不如收藏

家住武漢陽邏的朱爹爹在翻動老相冊時，發現他24年前購買的一張面額百元人民幣的國庫券。朱爹爹在當地財政及多家銀行兌換，都被拒。

《武漢晚報》報導，目前，僅交通銀行可以辦理國庫券兌換業務。不過，這張1993年發行，為期3年的國庫券，今天兌換本息僅共133.1元。收藏人士稱，兌換不如收藏。

朱爹爹說，他在家中整理老物件時，在一本舊相冊裡發現這一張發行於1993年的國庫券。他當年在武漢化工廠工作，月薪才170元。大陸發行國庫券後，單位統一組織購買，費用從工資中直接扣掉。那個月，他拿到一張百元面額的國庫券和70元工資。

(旺報)