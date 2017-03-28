台灣不會5天就淪陷!漢光兵推延長為4星期

漢光電腦兵推延長為4星期，可以將許多台海若發生戰爭時真實的細節、情況演練出來；圖為國軍演習。（中時資料照／王錦河攝）

從本（3）月份開始，國軍各軍種先後展開漢光電腦兵推，而今年兵推將從以前的5天延長到1個月，會有如此變化，軍方人士透露，是希望驗證「防衛固守、重層嚇阻」的新軍事戰略，盼透過務實態度，讓國軍能花時間找到防衛漏洞，且外界以往常因推演結果輸了戰爭，即以為台灣5天就會淪陷，事實上，那只是因為要在限制時間內完成兵推，才會有此誤解。

有官員告訴《風傳媒》，過往的漢光電腦兵推只有5天，沒辦法真正推演到許多台海作戰的細節，加上兵推時常會將敵軍的兵力與戰力模擬到最強，導致無法實際發揮國軍戰力，所以今年會設定務實的參數，讓雙方兵力盡量符合真實現況。

據了解，空、海、陸等三軍種會在3月輪流進行兵推1星期，之後國防部將於4月檢討結果，再由參謀預推三軍聯合作戰，接著國防部參謀本部5月會以1星期利用JTLS（戰區聯合作戰電腦兵棋系統） 推演台海防衛戰，整個漢光電腦兵推合計4星期。

(中時電子報)