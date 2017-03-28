市議員曾朝榮召開公聽會 為保全業者爭權益

市議員曾朝榮（中）召開公聽會為保全業者爭權益！（陳世宗攝）

台中市保全商業同業公會與樓管公會，針對市府部分局處單位勞務採購案預算不足，以及決標金額低於勞基法所規定的最低薪資，扼殺業者生存空間，28日下午在市議員曾朝榮陪同下，舉行公聽會，希望爭取優質經營環境，維護權益。

公聽會邀請台中市保全商業同業公會理事長張達錩、台中市樓管公會理事長林建盛，以及相關業者代表30多人與市府勞工、法制、交通、環保、文化、都發、經發及警察局等官員參加。

曾朝榮表示，市府在委任相關保全警衛勤務的招標案中，可能是因為疏於嚴謹的檢視，導致所決標的金額低於最低工資。如果得標公司的得標金額低於最低工資，那麼就有可能發生偷工減料，或者是員工脫班、脫序的情形。林佳龍市長日前訂定台中保全日，就是因為保全能夠為台中市的治安，帶來穩固的基礎，因此市府更應重視保全業的合理發展。

曾朝榮建議，市府各單位，未來編列保全管理經費，希望能高於最低基本工資，維護保全人員應有的權益；各公寓大廈委由保全業或者樓管業維護管理，應依保全業法，以及樓管公寓大廈條例執行，非保全業、樓管業不得經營相關特許業務。

張達錩指出，保全公會配合政府實施一例一休的政策，但市府相關局處106年度警衛招標案，卻未符合勞基法法定成本，而損及勞方權益及勞資和諧。依照新制勞基法規定計算，每位保全人員每個月的合理薪資是32985元，加上勞健保以及固定假日12天的加班費，以及營業稅等，每人每月法定薪資為50572元。

如果一哨需2位保全人員計算，一哨的最低薪資就是101144元。但是以交通局106年度公有拖吊場保全警衛勤務招標案，以最低價標的決標金額，每哨只有92670元，和最低薪資每哨相差8474元。

勞工局勞動基準科長黃麗芬表示，對於相關得標廠商，勞工局會主動進行稽查，如有違法，會給予懲處；部分局處以最低價標的方式決標，確實會產生廠商以低於最低工資的價格卻競標，危害到勞工福利。

交通局秘書室主任李春賢說，交通局的保全業務招標案，因為是全國性的，因此不限制只有在設籍台中市的保全業者才能競標。交通局對於得標廠商會嚴格進行審查，未來廠商在領款時。會請他們出具員工出勤表、領薪表以及投保明細等相關文件，以免廠商將低價轉嫁給保全員工。

(中時)