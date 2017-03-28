台中文山掩埋場悶燒 民眾擔心空污
台中市南屯區文山南巷的文山掩埋場已持續悶燒5日，傳出陣陣難聞燒焦臭味，民眾擔心有毒物質隨風擴散，台中市消防局今天前往灌救撲滅明火，並將避免復燃。
位處台中市南屯區文山南巷的文山掩埋場內堆積廢樹枝處，上週起火燃燒，消防局前往撲滅火勢後，27日傍晚再發生廢棄物自燃現象，附近持續多日瀰漫燒焦臭味。
南屯區的台中市議員朱暖英表示，這幾天不斷接獲民眾抱怨指稱一直聞到燒焦臭味，連晾在戶外的衣服也都吸附燒焦味，擔心空氣中會出現有毒物質，家長都不敢讓小孩在戶外活動，由於廢樹枝約1萬噸，雖然暫時撲滅，可能隨時復燃。
台中市環保局表示，起火原因初步研判為現場廢樹枝堆積，加上氣溫多變，廢樹枝產生沼氣引發自燃，消防局除持續灌救撲滅火勢，也配合環保局開挖土堆注水降溫，避免再度復燃。
消防局先將火災區上方已澆灌噴濕的廢樹枝移至周邊區域，再針對下方悶燒部分進行澆灌滅火，並設置防火線，針對未燃燒與悶燒部分進行區隔，避免再度復燃，同時採24小時輪班接力方式，於現場預防悶燒，以維護安全。
至於是否影響空氣品質，環保局說，目前細懸浮微粒是橘色等級，有害物質並未監測到，是否有戴奧辛等有毒物質，則需進一步檢測分析。1060328
(中央社)
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