劉嘉玲女神拚了 沙漠裡都要穿高跟鞋
喜歡旅行的香港女星劉嘉玲，日前在微博中PO出一組在沙漠中的照片，眼尖的網友發現，為了美，劉嘉玲在大漠中也穿著高跟的靴子。 劉嘉玲在微博中推文「那些打動我的一個個瞬間，它們帶給我的美好是如此真實，如此動人」，並附上一張張在沙漠中拍攝的美照。
騰訊網報導，劉嘉玲去了阿布達比，入境隨俗的包著一個大頭巾，還在著名的大清真寺裡拍了好多照片。她去的這個地方，之前大陸節目也前往錄影，不少明星去過當地。
當時是大陸女演員許晴去了沙漠感受衝沙，在沙漠裡奔跑，但是許晴一路都是光著腳的。要是穿著高跟鞋在沙漠裡面跑步，畫面真是不敢想。
劉嘉玲在沙漠中穿著高跟靴子，一腳踩進沙裡，腳很快就陷下去。在後來PO出的照片中，她乾脆坐下來拍照了，美麗依舊。1060328
(中央社)
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