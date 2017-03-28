每日停靠僅20班次 立委批高鐵局漠視雲林人需求

高鐵雲林站年節高峰搭載量曾經每日突破2萬人次，台灣燈會閉幕當天進出人次高達33814人次。（許素惠攝）

雲林高鐵站自台北南港站營運後班次大減，目前每天平均停靠20班次，每月進出約10萬人次；而南港每天多達85班，約僅15萬人次。立委劉建國不滿高鐵局重北輕南，漠視雲林人的需求，要求高鐵局一周內提出增班改善計畫。

高鐵雲林站營運1年多，原本每天停靠38班次，但南港站去年7月開站通車後，雲林站班次足足減少近一半，每天只剩20班，不論是外出遊子返鄉，或者外縣市人民來洽公、旅遊都覺得非常不方便，多位民代更是疾呼把減少的班次恢復。

劉建國日前再度質詢交通部次長王國材與高鐵局主秘楊正君，為什麼南港營運，雲林就要減班，雲林營運1年多來，每月有10萬人次進出站，比苗栗和彰化兩站加總還多。如果就雲林和南港比，雲林只比南港少5萬人次，但南港的車次卻足足比雲林多出4.5倍，換算每車搭載人次，南港一車只載58人，雲林多達167人，「雲林人連搭個車都要被如此不友善對待？」

劉建國也不滿相關單位老是拿雲林和嘉義比。他說，雲林人足足比嘉義等縣市多等了9年多才有高鐵搭，而嘉義已營運了9年餘，雲林才營業1年，把兩站的進出人次相比，根本不公平，因為基礎點大不同。

爭取到平日早上7點32分都增開一班的立委張麗善表示，班次和搭乘量是成正比的，班次少，許多人不想等，加上過去搭乘習慣尚未調整，寧可退而求其次到嘉義或烏日搭，像雲林沿海的北港、水林、口湖，甚至四湖等鄉鎮，都到嘉義站搭，濁水溪沿線的斗六、林內等鄉鎮可能去烏日搭，如此日復一日惡性循環，雲林站人就愈來愈少。

高鐵雲林站長劉和鎮說，目前可能囿於列車組而難調配增加雲林站車次，而各站班次安排由總公司統一規畫，殷盼能有兩全其美的方案出爐。

(中時)