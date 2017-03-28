為淡海新市鎮解渴 3.5萬噸配水池6月完工

淡海新市鎮的3.5萬噸配水池將於6月完工。（譚宇哲翻攝）

立法委員呂孫綾今日下午邀集淡水里長、地方人士及相關單位至配水池工程地會勘。（譚宇哲翻攝）

為讓民眾了解「淡海新市鎮區內配水池」工程進度及後續效益，立法委員呂孫綾今日下午邀集淡水里長、地方人士及相關單位現地會勘，盼工程如期完工，解決當地颱風或旱期的缺水問題，台灣自來水公司表示，工程預計6月底完成，增加的蓄水容量將可讓淡海新市鎮用戶至目標年2029年的13萬人用水無虞。

呂孫綾表示，淡水區淡海新市鎮人口逐漸成長，用戶已達3萬5000多人，用水需求較以往大幅增加，卻因淡水區地勢較高，又屬供水系統管線末端，歷年來每逢颱風或枯水季節，時有缺水甚至停水風險，且復水時間相對冗長，地方居民苦不堪言，盼能台水公司如期完工，讓地方住戶免受停水之苦。

台水表示，工程預計6月底完成，增加的蓄水容量將可滿足民生用水需求，讓淡海新市鎮用戶至目標年2029年13萬人用水無虞，也能縮短停水的復水時間，穩定該區的供水品質。

(中時)