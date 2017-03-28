全國輕軌計畫獨漏雲嘉 民代怒吼
行政院前瞻計畫重大建設之一全國台鐵與高鐵連絡網絡系統建置，獨漏雲林和嘉義，地方民代都義憤填膺，強調「怎麼可以獨漏我們雲林？」，認為這是政府實踐縮短城鄉差距最關鍵的時刻，台鐵與高鐵輕軌道一定要建設。
劉建國指出，台北、桃園與苗栗都已經台鐵、高鐵與機捷共構，此次前瞻計畫在交通建設方面，幾乎由南到北都建構了完整而綿密的連絡網路，就連毗鄰的彰化縣也要藉此計畫建立完善的軌道系統，獨獨沒有雲林和嘉義。
雲林縣議員賴淑娞指出，斗六台鐵站連接虎尾高鐵站的輕軌計畫，早在5、6年前高鐵雲林站還未建好，地方就已經提出，大家都有共識這樣才能創造出雲林高鐵站公共運輸的最高價值，也有益彰顯台鐵短程接駁的功能，各縣市都有，怎麼可以獨漏雲林？她一定要在臨時會上請縣府無論如何要爭取到。
立委蘇治芬說，雖然不知縣府提出什麼案子，但一切都還未定調，還有機會補足。
劉建國表示，既然政府一直倡言要縮短城鄉差距，就應跳脫眼中只有六都的窠臼，要以台灣整體發展為思考方向，試想，要建構全國完整的軌道網，可以跳過其中1、2縣市嗎？
(中時)
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